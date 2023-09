Eile hilisõhtul Marokot tabanud võimsas maavärinas sai surma vähemalt 820 ja vigastada 672 inimest. «Marokolased ise arutavad, et see pidi olema Allahhi karistus, kuna just Marrakesh on muutunud väga ilmalikuks linnaks, mis on «haram» ehk patt,» räägib Marokos elav suhtekorralduse konsultant ja ettevõtja Raul Kalev.