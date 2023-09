HAIGUS VÕI NÄITEMÄNG? ⟩ «Ei saa aru, kuidas ta täna poolmaratoni oleks jooksnud.» Brigitte Susanne Hundi käitumine paneb fännid kukalt kratsima

Mõni aeg tagasi reklaamis Brigitte Susanne Hunt Instagramis suursuguselt, et on osalemas Tallinna maratonil. Brigitte oli pealtnäha üritusest elevil ja demonstreeris jooksuriideid, milles katsumuse vastu võtta lubas. Kuid oh imet! Tänahommikusel maratonil Brigitte ei osalenudki!