Koguduse kohalt taandatud Jaan Tammsalu saab oma saate: mulle tehti pakkumine, mida...

Augusti lõpus toimus luteri kirikuvalitsuse istung, kus otsustati, kas abielurikkumises kahtlustatav kirikuõpetaja Jaan Tammsalu saab oma ametis jätkata või mitte. «Läks nii, et olen kirikuvalitsuse otsusega tänasest vabastatud Tallinna Jaani koguduse õpetaja kohalt Jaani kiriku koguduse teenimisest,» ütles Jaan Tammsalu Elu24-le.

Nüüd kirjutab Tammsalu ühismeedias, et alustab peagi oma saatega. «Alustan ise regulaarsete pikkade saadetega ühes suures meediamajas ja luban, et ei tungi üheski saates inimeste eraellu. Kus? Millises meediamajas? Milline saade? Jäägu see veel mõneks päevaks saladuseks,» jääb Tammsalu salapäraseks.