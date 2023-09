Jan Uuspõld pakkis asjad ning kolis tagasi naise ja lapse juurde. «Ka kaine peaga tehakse lollusi...»

Augusti algul andis näitleja Jan Uuspõld teada, et tema värske suhe noore kallima Brigita Antoniga on läbi. «Noo minu... nagu noh armumine ja see ongi huvitav, et see nii tulla võib, sest ma polnud sellega arvestanud,» tunnistab näitleja avameelses «Öökülalise» telesaates, et tänaseks on ta tagasi kolinud oma abikaasa ja väikese tütre juurde. «Ma ei tea mis see keskeakriis tähendab, aga võib vist nii öelda.»