«Nüüd on aeg tõeliselt tähistada! Oleme nii tänulikud, et nüüdseks on perfektsusteni valmis saanud meie printsesside võlumaa. Ja printsid on samuti oodatud,» jagab Jan Uuspõllu endine kallim Brigita Anton ühismeedias teadet, et 8. septembri õhtul toimub tema esteetikasalongi La Bianca suur avamispidu.