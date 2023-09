INTERVJUU ⟩ 29-aastane Märjamaa mees põrutab: spirituaalsed valed muutsid mu elu s*****ks

«Viimaste aastate jooksul on eesti inimestel tekkinud suurem huvi vaimsete teemade vastu. Kuna see valdkond alles küpseb ja inimesed spirituaalsusega kaasnevaid ohte ei teadvusta, siis hüppavad paljud «pea ees vette»,» räägib Jarmo Liukanen, kes peale aastaid spirituaalsete praktikate kasutamist küsis endalt: kas need annavad mulle seda, mida arvasin, et annavad? Nüüd naasis mees pahede juurde, teades, et see ei tee teda vähem spirituaalseks.