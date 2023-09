Kallas torkas Vogue'ile antud intervjuus Jüri Ratast? «See iseloomustab eeskätt Reformierakonna esimehe arrogantsi ja ülbust.»

Kreeka Vogue’ile antud intervjuus vihjas peaminister Kaja Kallas ühele teisele Eesti poliitikule, keda ta just heas valguses ei kirjeldanud. «Kui võtta ette mu meeskolleegi, vastaspartei juhi CV, näete, et tema esimene ametialane amet oli parlamendisaadik, järgmine minister ja ta räägib ainult ühte keelt.» Tekstist jääb mulje, et Kallas võis viidata Jüri Ratasele, kes aga väidetega ei nõustu. «Kui rääkida võõrkeeltest, siis neid võiks alati rohkem osata, aga ma arvan, et nii inglise kui vene keelega ma saan hakkama.»