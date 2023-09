«Kuuuurija» alustab: vald ajab sotsiaalmaja elanikud tänavale, et sõjapõgenikele ruumi teha

Avaosas asub «Kuuuurija» lahendama jahmatavat lugu ühest Eestimaa vallast, kus sotsiaalkorterite elanikud seisavad silmitsi südantlõhestava olukorraga: nad peavad kohaliku omavalitsuse käsul lahkuma oma kodudest, et teha ruumi sõjapõgenikele. «Need on inimesed, kellel on olnud juba aastakümneid raske elu ja nüüd sunnitakse nad tänavale, samal ajal kui riik toetab Ukraina sõjapõgenike majutamist,» räägib Lust.

Sotsiaalkorterite elanike sõnul ehmatas väljatõstmisotsus neid sedavõrd, et üks naabritest varises uudist kuuldes kokku. «Küsisime, et kus me siis läheme, mis meile vastu pakutakse. Öeldi, et ei pakutagi midagi vastu, lähete kuuse alla,» kirjeldab sotsiaalkorteri elanik Merle, kuidas vallaametnik otsuse teatavaks tegi.

Eksklusiivne klipp saatest:

Lusti sõnul on «Kuuuurija» eesmärk tuua keerulised teemad avalikkuse ette ning seista nende inimeste eest, kelle häält ei pruugita kuulda. «Saate roll on tekitada diskussiooni, mõjutada ühiskonna arvamust ning survestada muutusi olukordades, kus see on vajalik. Ma usun, et tänu saatele ei lähe need inimesed sel sügisel kuuse alla,» leiab saatejuht.

Lisaks sotsiaalkorterite teemale toob Katrin Lust ekraanile seninägematu intervjuu strippar Marco Tasasega. Kuigi Tasast võib eestlane tunda kui ekstsentrilist kuju, avab ta saates oma eluloo sügavamaid kihte. Ta jagab kogemusi koolikiusamise, peresuhete ja raskustega, mis on tema eluteed kujundanud.