Teise maailmasõja ajal saatis USA luureamet nimega Office of Strategic Services (OSS) tuntud pesapallimängija Moe Bergi Euroopasse, kus ta kogus teavet Saksamaa jõupingutuste kohta aatomipommi ehitamisel ja pidi salamõrvama natside tuumateadlase.

18. detsembril 1944 võttis 42-aastane ja 185-sentimeetrine Šveitsi füüsikatudengiks maskeerunud mees Zürichi loengusaalis istet. Selle asemel, et lihtsalt kuulata poodiumil oleva füüsiku hiilgavaid seisukohti, püüdis mees saada aru teadlase emakeelest saksa keelest, et tuvastada võtmesõnu, mis võivad maailma muuta või võib-olla isegi hävitada. Kogu selle aja lootis ta, et pintsaku taskusse pistetud relv ei kuku välja, nagu juhtus tema reisil üle Atlandi ookeani, kirjutab Smithsonian Magazine.