NAABRID HIRMUL ⟩ Tankla kõrval asuva kortermaja elanikud on bensiinijaama laiendamise vastu

Tartus Jaama tänaval asuva Olerexi tankla juures käivad hoogsad tööd, mis tekitavad muret bensiinijaama kõrval asuva kortermaja elanikele. «Kas see on ikka turvaline, et tankla gaasitrass meie majale nii lähedale tuleb?» küsib üks elanik. Olerex tankla laiendamise plaane täpsemalt ei kommenteeri.