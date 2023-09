KAS TÕESTI? ⟩ Lugeja väidab: väikestest kupüüridest on saamas defitsiit

Elu24 toimetusele saadeti vihje, kus väideti, et pangaautomaatidest ei õnnestu enam kätte saada väiksemaid kupüüre. «Suur puudus on 5- ja 10-eurostest kupüüridest. Inimesed kurdavad, et ei saa väikseid kupüüre enam kätte,» kirjutas vihje saatnud naine. Pangad selgitavad, milles on asi, kui parasjagu automaadist väiksemaid kupüüre välja võtta ei saa. Eesti Pank avaldab, milliseid kupüüre võetakse välja kõige rohkem.