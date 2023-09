Peaminister Kreeka Vogue’ile antud intervjuus: võin ette kujutada oma elu pärast poliitikat, aga abikaasa seda nägemust ei jaga

Vastates küsimusele, millisena näeb peaminister oma tulevikku poliitikas, möönis ta, et on läbi elanud raskeid aegu. «Võib-olla ütlen seda praegu sellepärast, et ma ei mäleta, millal viimati puhkasin või puhkuse võtsin, aga võin ette kujutada oma elu ka pärast poliitikat: uue kraadi omandamine, lugemine, lihtsa igapäevaelu elamine. Mu abikaasa ei jaga seda nägemust, kuna ta väidab, et ma ei suuda lõpetada mõtlemist sellele, mida saaksin veel pakkuda oma riigi olukorra parandamiseks,» nentis Kallas. «Ausalt öeldes on aga poliitika raske töö ja sel on kõrge hind. Olen nüüdseks olnud peaminister kaks ja pool aastat, aga tundub, et kaks korda kauem. Mitmed mu eelkäijad ei seisnud oma ametiajal silmitsi ühegi kriisiga, kuid mul oli pandeemia, energiakriis ja sõda. Kuid ma naudin oma tööd; meil on väga tugev programm, mida ellu viia, ja ma tahan uskuda, et meil õnnestub Eesti elu paremaks muuta.»