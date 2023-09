JANT ESINEMISE ÜMBER ⟩ Kontserdi eest saamata jäänud tasu laekus, ent lahkarvamused jätkuvad

Kuigi esinemisest on möödas varsti ligi aasta aega, väitis Tartu Kontsertkorraldus OÜ esindaja Vello Tellissaar, et nad ei ole Raul Kajakilt siiani kontserdi eest täit tasu saanud. Kui suur see summa on, ei nõustunud Tellissaar avaldama. Küll aga nentis ta, et tegu on kolmekohalise summaga. Kui üks kolmandik sellest maksti ära, siis ülejäänu jäi aga õhku.