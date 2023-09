LUGEJA FOTO ⟩ Konstantin Pätsi monumendi jalamile toodi haakristiga punane lina

Anonüümse vihje saatja sõnul oli lina jalamile kinnitatud kolme raamatuga. «Kahe teose autor oli tuntud kommunist Jaan Anvelt ja ühe teose autor kirjanik Rudolf Sirge. Viimane pani mind arvama, et teosed pole juhuslikult valitud, samuti jättis kogu akt mulle mulje, et see pole poisikeste koerustükk,» täpsustas ta ja lisas, et kuna midagi soditud polnud, siis politseid ta ei teavitanud.