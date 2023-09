Lääneriikides on sõja ajal avaldanud oma uurimusi ka Vladimir Putini väidetav tütar Maria Vorontsova, teatab Iltalehti .

Vorontsova suhtes kehtivad Euroopa Liidu tasandi sanktsioonid, kuna ta on üks ettevõtte Nomenko omanikest. Ettevõte on saanud toetust Venemaa valitsuselt. Maria Vorontsova on aga hoolimata tema suhtes kehtestatud sanktsioonidest jätkanud akadeemilist karjääri.