KUKKUSID VETTE ⟩ «Too poiss oli üksi ja hüüdis appi.» Lapsevanem soovitab lapsi omapead Pääsküla rabasse mitte lubada

Üleujutatud osa Ilmarise matkarajast. Foto: Erakogu

Lilian soovib, et tee saaks korda. «Kui juba mitmendat korda pead raja läbimiseks tossud jalast võtma ja paljajalu sogases vees mööda teravat killustikku kõndima, siis rõõmu see just ei valmista. Tihti on ka laudteed sealkandis osaliselt vee all. See kõik on sellest suvest alates nii,» räägib Lilian Elu24-le.

Laudteedel rattaga sõitmist tuleks vältida

Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri ütleb, et viimastel aastatel on korduvalt olnud teemaks, kas laudteede alguspunktidesse oleks vajalik panna jalgrattaga sõitmist keelavad sildid. «Seni ei ole me seda otstarbekaks pidanud, sest enamik inimesi on mõistlikud tulles ratta seljast maha ja lastes jalakäijad mööda. Selline käitumine on selgelt tajutav ka antud postituse kommentaaridest,» räägib Kuri.

«Isiklikult ma laudteedel rattaga sõitmist ei soovita. Rajalt maha vastu laudteed või raja ääres kasvavate okste otsa kukkumine võib kaasa tuua mõne luu murdmise.»

«Postituse kommentaaridesse oli lisatud ka pilt üleujutatud pinnasteest. Antud asukohas oleme korduvalt teekatet tõstnud, et tee oleks olenemata hooajast kuiva jalaga läbitav. Vajadusel on Nõmme linnaosa valitsus valmis teekatet veel tõstma,» ütleb Kuri.

Pääsküla raba. Foto: Emil Vinkman

Üleujutust põhjustab kobraste tegevus

Kuri räägib, et eelmisel aastal sai ka laudteede kõige madalamat lõiku tõstetud, sest see oli üle ujutatud. «Üleujutuse põhjuseks on kobraste aktiivne tegevus Jaaniallika ojal ja Pääsküla jõel. Varasemalt on korduvalt lõhutud kopratamme ning kopraid ka rabast välja püütud. Nüüd on käsile võetud raba taastamine ning selle valguses ei ole kobraste tegevuse takistamine otstarbekas,» selgitab linnaosa vanem. «Kobraste loodud tingimused aitavad elurikkust tõsta. Talgute korras on raba kraavidele rajatud kuus tammi. Nende mõju raba taastamisel on aga oluliselt pikaajalisem ning praeguses üleujutuse kohas need märgatavaid muutusi ei tekita. Suurema mõjuga muutused on tammide piirkonnas märgata alles 10–20 aasta möödumisel.»

«Lisaks üleujutatud kraavile asub Pääsküla rabas ka mitu väiksemat järvekest. Seetõttu tasub veeohutusest lastega pidevalt rääkida, sest veel on lastele müstiline tõmme, mis toob endaga kaasa alati teatud ohud. Olenemata vee sügavusest tuleb sellesse suhtuda austuse ning kõrgendatud tähelepanuga.»