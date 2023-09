Peagi emaks saav Liis Lemsalu kergitab saladuseloori: üks väga tuntud inimene olevat panustanud raha selle peale, et tuleb tüdruk

Muusik Liis Lemsalu teatas juuni lõpus, et ootab elukaaslase Karl-Erik Koduga last. «1 + 1 = 🐣. Meie kõige ilusam saladus!» kirjutas ta Instagrami postituse pealkirjas. Fotol poseeris ta armsalt valges kleidis, hoides õrnalt oma kasvavat beebikõhtu.

Sky Plusi hommikuprogrammis uuris saatejuht Alari Kivisaar, kas Lemsalu äsja ilmunud lugu «Planeet L» on vihje beebi nimele. «Vot seda ma ei tea,» vastas lauljanna küsimusele, kas lapse eesnimi algab l-tähega. Küll aga nentis ta, et nimi on lapsele üsna kindlalt olemas.

Lapse sugu ei soostunud ta aga raadioeetris avaldama. «Ei, ma arvan, et ma ei ütle ära, sest seda on nii põnev näha, kuidas inimesed on täiesti pinges sellest kõigest,» naeris ta.

Maris Järva öeldu peale, et sünnib tüdruk, puhkes Lemsalu naerma. «Kust sa võtad seda?» küsis ta. «Ma mõtlesin, et see on nii loogiline, et sa peaksid tüdruku saama,» põhjendas Järva väljaütlemist.