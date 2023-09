«Kõige valusam löök võib tulla väga lähedalt. Seepärast ütlesin ka, et kodu on sinu tempel, kus on turvaline, ja üle selle ukse läve ei tohiks lasta inimesi suvaliselt,» sõnas muusik Elisa Kolk oma uue loo esitlusel selle kohta, kui palju on ta suhteskandaalist õppinud.