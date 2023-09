Kourtney Kardashianile tehti erakorraline looteoperatsioon: ma ei olnud selleks valmis

«Inimesena, kellel on minevikus olnud kolm väga kerget rasedust, ei olnud ma valmis erakorraliseks looteoperatsiooniks,» kirjutas Kourtney Kardashian kolmapäeval oma Instagrami lehel, lisades mustvalge foto, kus abikaasa Travis Barker hoiab haiglavoodis tal käest kinni.

«Ma arvan, et keegi, kes pole sarnast olukorda läbi elanud, ei suuda seda hirmutunnet mõista. Mul on täiesti uus arusaam ja austus nende emade vastu, kes on pidanud rasedana oma beebide eest võitlema,» jätkas ta, lisades, et on lõputult tänulik arstidele, et nad päästsid nende lapse elu.

«Olen igavesti tänulik oma abikaasale, kes tormas tuurilt minu kõrvale, et minuga haiglas koos olla ja pärast minu eest hoolitseda,» kirjutas Kardashian ja tänas ka oma ema Kris Jennerit, et too samuti haiglas tema kätt hoidis.

Just eelmisel nädalal teatas Barkeri ansambel Blink-182 sotsiaalmeedias, et kiireloomulise perekondliku asja tõttu pidi Barker naasma koju USAsse ning nende kontserdid Šotimaal Glasgow's, Belfastis Põhja-Iirimaal ja Dublinis Iirimaal on edasi lükatud.

Bändi teate ajal postitas Barker oma Instagrami story'sse pilte ühisest palveruumist.

«Jumal olgu kiidetud,» ütles Kardashian oma postituse lõpus. «Haiglast välja kõndimine, beebipoiss kõhus ja terve, oli suurim õnnistus.»

Tõsielustaar teatas juunis oma Instagrami postitatud videos, et on rase. Hiljem samal kuul teatas paar, et oodata on poissi. Kardashian ja Barker ootavad oma esimest ühist last. Naisel on ka kolm last oma endise elukaaslase Scott Disickiga ning Barkeril on eelmisest suhtest kaks last ja üks kasulaps.