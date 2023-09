Jaan Tammsalu: mul on liiga vähe olnud aega oma perekonnaelu elamiseks

Tallinna Jaani koguduse õpetaja kohalt kirikuvalitsuse otsusega vabastatud Jaan Tammsalu avaldas «Pealtnägijas», et pidi abielulahutuse saamiseks pöörduma kohtusse. «Tragöödia on see, et nii palju valu ja segadust on olnud. Ja et ma olen selle põhjustaja oma valikute ja otsustega,» ütleb vaimulik.