ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: lääne russofiilide ristiretk Punn Mutini kaitseks. Lühike ülevaade.

Tüüp, kes viskus Putini eest džotile juba 2014

Floydi edukaimateks plaatideks on "Dark side of the moon" (1973), "Wish you were here" (1975) ja "The Wall" (1979). Müügiarvult maailma enimmüüdud albumite esikümnes. Kusjuures "The Wall" kõneleks justkui repressioonide ja totalitarismi vastu ning on suures osas Watersi enda kirjutatud.