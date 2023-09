Paljudele naistele võib tunduda kiire kaalulangus ahvatlev, kuid sellega kaasneb ka rasva kadumine, mille tõttu on peagi näha näonaha vajumist. «Ega seal ei olegi rohkem vaja kui 10 kuni 15 kilogrammi kaotust,» ütleb ilusüstide kuninganna Marju Karin ja märgib, et nii-öelda Ozempic face võib tekkida juba kuu või kaks pärast kiiret kaalukaotust.

«Tegelikult pole asi üldse hull ja kes tunneb, et tahab end nooremaks saada, siis soovitan saja käega,» sõnab pereblogija Mari-Leen Albers, kelle sõnul on ilusüstid uus nähtus.

Aasta alguses kirjutasime, et retseptiravimi Ozempic järele janunevad nii Hollywoodi staarid, põhjanaabrid kui ka eestlased. See on suhkruhaigetele mõeldud ravim, mida kasutatakse aga hoopis kiireks kaalulangetamiseks.