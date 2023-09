Eurovisiooni võitja ning ka Eestis esinenud armastatud Norra laulja Alexander Rybak on kimpus hullunud fännidega: üks mehe ahistaja elab Los Angeleses ning on isegi öösel muusiku ukselävele ilmunud. «Ta on mind iga päev ahistanud juba pikka aega,» ütleb Rybak.