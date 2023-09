«Mis mul viga on, tahad küsida?» Jan Uuspõld avab telesaates lisaks koduuksele oma hinge

Näitleja Jan Uuspõld on suurte rollide mees nii laval kui ka elus. Terve suve on tema pöördeid täis eraelu andnud kõneainet kõmumeediale. Mis õigupoolest toimub selle mehe elus, kel on teatrilaval ja ekraanil alati valida mitme maski ja rolli vahel?

«Jan on viimased kuu aega hoidunud meedia tähelepanust, sest see suvine armumise lugu ning selle kiire lõpp on suunanud teda veel sügavamalt endasse vaatama. Olen väga tänulik talle usalduse eest, et ta lubas mind endale külla ning me saame rääkida tõesti südamest südamesse ja jõuame teemadega erakordselt sügavale välja,» räägib saatejuht Mart Normet. «Nalja saab ka, aga üldiselt on see üks väga aus ja tõsine saade, kus kõnelevad ka pausid ja vaikusehetked.»