«Kui Eesti kohtuekspertiisi instituut kinnitab, et tegemist on võltsinguga, hakkab politsei välja selgitama selle raha päritolu,» ütles Tartu jaoskonna menetlusjuht Timo Reinthal sularahakeskuses avastatud võltsimistunnustega kaheeuroste müntide kohta. Eesti Panga sularaha kvaliteedijuht Meelis Metus märgib, et võltsingute levikut on meil kõigil võimalik vähendada sellega, kui tunneme hästi sularahal kasutatavaid turvaelemente.