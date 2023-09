FOTOD ⟩ Tartlastes tekitavad küsimusi päevavalges põlevad tänavalambid ja jõule meenutavad tulukesed. «Kas linn on nii rikas?»

Grupis «Märgatud: Tartus» on postitatud foto, kus on näha, et tänavavalgustus Anne kanali juures põleb ka päevasel ajal. «Tartu on nii rikas, et päevavalgusele lisaks vajame elektrivalgust,» ütleb foto autor Triin, kes ei mõista, miks peavad tänavalambid päise päeva ajal põlema.