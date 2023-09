Vaatamata sellele, et popstaari sünnipäevasõud olid tulnud vaatama kümned maailmakuulsad näod, tekitasid just need kaks armunut kõige rohkem elevust. Tõsielustaarist ja näitlejast hakkas sotsiaalmeedias kulutulena levima video, kus nad kaamera ees kirgliku suudlusega vahele jäid. Nüüd on asi ametlik: nad on paar!