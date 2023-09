Järvamaal veoautolt löögi saanud rattur hukkus

Häirekeskusele tuli 15:46 ajal teada raskest liiklusõnnetusest Järvamaal, kus 53-aastane jalgrattal liikunud mees on saanud löögi veoautolt, mida juhtis 62-aastane mees, kes oli kaine ja omas kehtivat sõiduõigust. Sündmuskohale saabunud kiirabil ei õnnestunud jalgratturi elu päästa.

Politsei vanemkomissar Kaire Välba sõnas, et traagilise kokkupõrke põhjused selgitatakse välja uurimise käigus. «Kindlasti on see järjekordne meeldetuletus kõigile liiklejatele, et alati tuleb olla tähelepanelik ning valmis selleks, et eksida võivad ka kaasliiklejad,» Välba.

Liiklusõnnetus juhtus teelõigul, kus suurim lubatud sõidukiirus on 90 km/h.