FOTO ⟩ «Raha on otsas, seega...» Helsingis kleepis autojuht aknale varastele hoiatava kirja

Soome meedia hoiatab, et katalüsaatorivargused on politsei hinnangul endiselt tavapärased, Helsingis Vesalas elav linnakodanik püüab humoorika kirjaga vargust ära hoida. «Raha on otsas, seega pole katalüsaator originaal,» kirjutas Toyota Priuse omanik Jussi, kes alles hiljuti varganägude küüsi langes.