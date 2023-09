REPORTAAŽ ⟩ Koerte puremine Laitse külje all lõppes kohaliku jaoks kehavigastuste ja lemmiku surmaga

«Pommy suri sündmuskohal ja mu ema käed said nii hullusti puretud, et tehti hulgaliselt õmbluseid,» jagab Kaasiku küla elanik möödunud laupäeval toimunud koerarünnaku tagajärgi. Väidetavalt väikest pomeranian'i tõugu koera purenud pitbullisarnaste koerte omanik seda ei kinnita. Sellegipoolest on politsei algatanud väärteomenetluse ning kurva juhtumi üksikasju uurivad ka Saue vallavalitsuse ametnikud.