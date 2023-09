«Meil on otsekanal privaatse info edastamiseks. See kõik on kulisside taga ja ma teen seda,» räägib sõda pooldav Vene sisulooja, keda võiks nimetada ka Putini jüngriks. Ta on üks mitmest sisuloojast, kes promovad Ukraina sõda ja teenivad oma «tööga» ropult raha.