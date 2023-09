VIDEO ⟩ «Kas jõuan tervena koju?» Hoolimatud tõuksijuhid on kaasliiklejatele pinnuks silmas

Võrus liugles tõuksijuht keset sõiduteed, Viimsis kihutas teismeline rattur beebiga isa suunas, tartlanna oleks koduteel mitu korda peaaegu tõuksi alla jäänud... «Lausa Raekoja platsi ülekäigurajal tundsin, et oh õnne, jäin hetkel ellu,» ütleb ta. Seda loetelu võiks jätkata. Liikluseeskirju rikkuvad ratturid ärritavad kaaskodanikke ning panevad neid üha enam soovima, et tõuksijuhtidele kehtiksid karmimad reeglid.