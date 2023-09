TikToki otseülekande ajal autodega võidu kihutanud «staarid» peavad politseile aru andma

TikToki platvormile on üles riputatud otseülekande salvestis, kus kaks kasutajat – ColaQueen ja Martin P – autodega õhtupimeduses üksteise järel kihutavad.

«Siin on su viimane võimalus mööda minna! Pussy (argpüks – toimetus)!» räägivad nad omavahel, samal ajal kihutamist jäädvustades. Kiirused pürgivad kohati üle 120 km/h. «Go-go! Ära tule ette! Ma surun su teelt välja kui vaja! Sa ei tohi ette tulla, sa pead oma rajal olema!»

Videoklipis on näha, kuidas mõni live-ülekande vaatajatest suisa kaasa õhutas: «Cola, anna minna nüüd!» kommenteeris üks live vaataja.

TikToki postitatud video all on jäetud ohtralt kommentaare. «Ebanormaaluse tipp! Loodetavasti tuleb päev kui otse lives näeb nendelt lubade käest võtmist,» kurjustatakse video all. «Täielik arulageduse tipp,» nendib ka tõsielusaatest Rannamaja tuntuks saanud Oskar Süvari.