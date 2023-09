«Et elu oleks täis õnne!» Victoria ja Stefan jagavad, milliste Eesti ja Armeenia traditsioonidega nad pulma rikastasid

«See traditsioon on selline, et peiu ema paneb paarile lavaššid õlgadele, see siis on sümboliks, et elu oleks täis rikkust ja headust, et leib oleks alati laual. Siis toidab meega, et elu oleks alati magus. Ja siis taldrikuid lõhutakse, et elu oleks täis õnne,» selgitab Stefan. Lavašši noorpaar sööma ei hakanud. Victoria tunnistab, et see oli pigem liiga ilus, et süüa.