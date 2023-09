LIIKMESTAATUS JA VIP-TEENINDUS ⟩ Gloria loob uue standardi Tallinna maitse- ja meelelahutusmaailma ööellu

Kaasaegne meelelahutuspaik toob endaga kaasa uuendusliku lähenemise klubikultuurile. Ühekordse sissepääsu ostmisel kingib Gloria kõikidele külastajatele liikmestaatuse, mis kehtib kuu aega. Olulist tähelepanu pööratakse VIP-teenindusele ja külalistel avaneb võimalus jagada lava DJ-ga. Klubisse on sissepääs alates 24. eluaastast.

Uuenenud Glorias on uudne lähenemine ka avamisaegadele. «Meie eesmärk on, et õhtut saaks nautima tulla kohe pärast teatris- või restoraniskäiku ning kus ka kõige nõudlikum publik saaks väärikalt aega veeta. Pakume oma klubiliikmetele glamuurset interjööri, restoranimenüüd ja esmaklassilisi üritusi,» kirjeldab Gloria tegevjuht Timo Tirs uut kontseptsiooni.