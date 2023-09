FOTO ⟩ Heelia Sillamaa avaldab, kuidas ta ilma dieedita peale sünnitust lisakilodest lahti saab

Sisulooja Heelia Sillamaa teine poeg Pärt sai äsja viiekuuseks ning seetõttu otsustas naine Instagramis jagada, kuidas ta kehal ilma dieetide ja toitumiskavadeta sünnitusjärgne taastumine läinud on. «Wow-efektiga enne-ja-pärast-pilte mul jagada ei ole, aga viis kilo olen tegelikult niiöelda mitte midagi tehes kaotanud,» ütleb Heelia.

Kilode kadumise saladus peitub naise sõnul heas unes! «See on suuresti tänu sellele, et öösiti saan juba rohkem magada ja väsimusest tingitud ekstreemselt suur magusaisu on hakanud vaikselt taanduma.»

Heelia tunnistab, et ta on endiselt ülekaalus, kuid tal on suur rõõm, et lõpuks on tal joostes võhma sama palju kui vanasti. «Olgu selle visuaalse vormiga kuidas on, vähemalt ei ole see seesmine jõud kuhugi kadunud,» sõnab ta.

Siiski ei ole sünnitusjärgne aeg kehale ja vaimule kerge olnud. «Enesekindlusega on nii paremaid kui halvemaid päevi. Kuidagi väga kummaline on selle uue vormiga olla,» tõdeb ta, tuues välja, et tunneb peeglisse vaadates enda kehaga rahutunnet siis, kui pisipoega süles kannab. «Minu keha tundub nii ilus, armas ja õige. Nii kui ma möödun peeglist ilma Pärdita, muutub see peegelpilt kardinaalselt. Korrapealt näen ma seal ainult üleliigseid kilosid ja tuhmi nahka,» tunnistab Heelia.

Samas proovib ta endale sisendada, et kõik tema tunded on normaalsed ja mitte üheski suunas surumine stiilis «Sa pead oma kehaga rahul olema!» või «Ära virise ja lõpeta söömine!» ei ole õige.

Õnneks on Heelial laste isaga vedanud ning mees ei jäta naist olukorras üksi. «Peep on ka solidaarsusest kümme kilo lastega juurde võtnud,» naljatab Heelia Instagramis, tuletades meelde, et naise keha muutumine on loomulik, ning kutsudes kõiki üles ka enda mõtteid sel teemal jagama.