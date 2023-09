LOOTUSETU OLUKORD ⟩ «Kojuminek ei läinud nii nagu plaanitud.» Bulgaarias lõksus viibiv eestlane sai šokeeriva uudise

1. septembril oli Bulgaarias viibiv eestlane Margus lootusrikas, sest lõpuks ootas teda ees lennureis Eestisse. Saatusel olid mehe jaoks varuks aga veel mitmed löögid – ebaõnnestusid kõik kolm katset koju pääseda ja selgusid ka narkotesti tulemused. «See uudis on minu jaoks šokk. Elan nagu mingis filmis. Inimesed ei suuda uskuda, et sellised asjad päriselt võimalikud on,» räägib Margus, kes pärast infarkti on endiselt sunnitud viibima Bulgaarias.