Prigožini pere hakkas varanduse pärast võitlema päevi enne ta surmaga lõppenud õnnetust

Venemaa uudistekanalid Pointmedia ja Nastojašije Vremja (Praegune Aeg) teatasid, et on alanud Prigožini impeeriumi varade ümberjagamine, mis hõlmab kümneid ettevõtteid, mille aastakäive on sadu miljardeid rublasid. Kuid juba enne tema surma olid Prigožini sugulased hakanud varasid endale võõrandama.