FOTO ⟩ «Ma leidsin Rimis midagi, mis ei ole kallis!»​ Tallinna toidupoe leid üllatas netirahvast

Mitmed uurivad kommentaariumis, kuidas kaks senti maksev tee maitseb. «Ma olen juba ligi nädal aega seda joonud, siiamaani elus, meel on hea, tunne on kõva. Palavalt ei soovita, aga kärab kah,» nendib üks teejooja kommentaariumis. Teine aga lisab, et kummelitee on nagu kummelitee ikka.

Rimi Eesti hankespetsialist Talis Raak kommenteeris Limonile, et see ei ole viga, vaid tegelikkus. «See toode on meie alati parimate hindade nimekirjas ja me jälgime selle hinda kogu aeg,» nentis Raak, lisades, et tänaseks on ka hind langenud.