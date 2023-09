LIIGUB EDASI ⟩ Ivo Linna lõi käed uue lavapartneriga: ega ma poleks ise ka oodanud

«No ega ma poleks ise ka oodanud. Täitsa tore on mõnikord võtta täitsa erinev kutse vastu ja lihtsalt proovida sellest august välja ronida,» selgitas Ivo Linna saates «Hommik Anuga», et miks hakkab nüüd muusik Leslie Da Bassi ehk Leslie Laasneriga koostööd tegema.

Samuti tõdes Linna, et inimesed võiksid vähem viriseda. «Kui on raske, siis ma naeran, vähemalt üritan naerda ja võtta loodusest ja inimeste käest kõige parema, ei tasu tühja asja peale aega ja närve raisata.»

Laasner sõnas, et väga paljud, ka muusikakriitikud, on proovinud tema žanreid määrata. «Seda on suhteliselt keeruline teha. Eelmine album oli mul death metal ja nüüd ma teen Ivoga drum'n'bass'i. Mulle sellised mix'id meeldivadki.»

Nii sündis ka nende koostöös esimene lugu nimega «Kulda». «Seda lugu ei saa laulda noor laulja, sest kui sa kuulad seda teksti, siis see ei ole võimalik, see ei ole usutav,» märkis Laasner, miks pöördus just Linna poole.

Mis juhtus Linna ja Kammiste vahel?

Anonüümseks jääda soovinud allikas rääkis augusti algul Postimehele, et duol oli juulis kokku lepitud esinemine ning nädal enne kontserti helistas ürituse korraldaja Antti Kammistele, et detailid läbi rääkida. Teiselt poolt toru vastas aga Kammiste, et esinemist kahjuks ei toimu, kuna Ivo Linna lõpetas temaga ootamatult sõnumi teel koostöö. Edasi soovitas Kammiste korraldajal infot uurida Linnalt. Ka Linna jäi kidakeelseks ning soovitas põhjustest uuesti Kammistega rääkida. Piltlikult öeldes veeretas allika sõnul üks muusik palli teise väravasse ja vastupidi, mis paiskas õhku palju küsimusi.

Linna ja Kammiste duot esindab agentuur Lambert Productions, mille kaudu saab esinemisi tellida. Postumehe päringu peale, millal on duol veel kontserte tulemas, kinnitas agentuuri eestvedaja Mait Trink juba teadaolevat infot. «Minu teadmiste põhjal on Ivo Linna ja Antti Kammiste koostöö tänaseks päevaks lõppenud ja uusi esinemisi ette näha pole,» kirjutas Trink.

Antti Kammiste kinnitas omalt poolt koostöö lõppemist ning ei soovinud täpsemaid põhjuseid lahata. «Enamik kooslusi ei ole ajas igavesed, eks nad saavadki varem või hiljem läbi,» sõnas Kammiste Postimehele.