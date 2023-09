SAATUS SEKKUS ⟩ Narkokahtlusega Bulgaarias viibiv eestlane: sain infarkti

«Õhtu» saade, eestlane Bulgaarias lõksus Foto: Pilt videost

Septembri esimesel päeval saigi Margus prokuratuurilt rõõmustava teate: talle anti lõpuks luba kodumaale naasta. «Sain paberi kätte, pean selle piiril esitama. Siin on kirjas, et võin ajutiselt riigist lahkuda,» ütles Margus. «Andsin allkirja, et tulen kohale siis, kui narkotesti tulemus osutub positiivseks. Kui vastus tuleb negatiivne, siis ei pea kohale tulema,» avaldas ta.

Mehele kevadel tehtud vereanalüüsi kohta pole aga tänaseni midagi teada. «Töömahud pidid olema väga suured,» ütles Margus. «Oleks ma süüdi, siis ma saaks aru, et ise keerasin endale selle jama kaela. Aga ma ei ole süüdi selles asjas,» kinnitas ta.

Ebaõnn tabas taas

Rõõm jäi aga üürikeseks, sest laupäeva õhtul sattus Margus ootamatu terviseprobleemiga haiglasse. «Sain infarkti. Viibin haiglas praegu,» ütles ta laupäeva õhtul Elu24-le. Pühapäeval viibis Margus veel intensiivravi osakonnas, lootes esmaspäeval sealt välja saada. Esmaspäeva hommikul ütles ta, et arsti sõnul on lootust haiglast välja pääseda teisipäeva õhtul. «Kui kõik hästi läheb, siis äkki homme lasevad välja mind. Üks arst ütles, et võib-olla teisipäeva õhtul lastakse minema. Peangi täna selgeks saama, kas ma ostan uue pileti või ei,» rääkis Margus.

«Järgmine lend läheb kolmapäeval. Varsti lõpevad tšarterlennud üldse ära,» ütles ta. Mehel oli pühapäevaks ostetud otselennupilet Burgasest Tallinna, kuid infarkti tõttu ei saanud ta siis tagasi lennata. See pilet läks raisku, vahetada seda ei saa. «See pilet on kadunud. Seda asendada ei saa. Vanajumal kohe kuidagi ei taha, et ma siit ära lähen,» sõnas Margus.

«Ma ei jaksa siin enam olla, vihkan seda riiki juba. Mulle öeldi, et pean võib-olla veel tagasi tulema, aga ma ei tule mitte mingil juhul tagasi. Mul ei ole raha enam loopida siia. Ainuke vastus, mis sealt tulla saab, on negatiivne vastus, positiivne ei saa tulla lihtsalt, sest ma pole narkojoobes autot juhtinud,» rääkis ta.

«Eks see infarkt on kogu selle jama tulemus.»