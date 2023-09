«Kogu struktuuri juhtimine koguduses on praegu Eve Kruusi käes, enne seda tegutses samal ametikohal Jaan Tammsalu. Kuid Eve ei ole sellele kohale valitud, nagu oli Jaan, vaid tema on määranud peapiiskop ja konsistoorium (ehk kirikuvalitsus), mistõttu ta on nimetuse poolest kohusetäitja ehk kt,» selgitab Hiob.