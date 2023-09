MÜÜGIKS VÕI SÖÖGIKS? ⟩ «Mine metsa...» Tartlane korjas üle 60 kilogrammi kukeseeni

«Sai kokku kaheksa tundi metsas oldud ja nii umbes 60 kilogrammi kukekaid ja mingi 10 kilogrammi puravikke,» kirjutas tartlane Veix ühismeediagrupis «Seenehuvilised». Ta lisas toimetusele, et kogus on siiski isaga kahepeale korjatud.

Mees jagab ka muljet avaldavaid fotosid suurest seenesaagist, sest saak on niivõrd suur, et metsasaaduste transportimiseks on abiks võetud ämbrite asemel plastmasskastid.

«Mul on siiras küsimus – mis te teete selle kogusega? Kukeseen on minu jaoks maitsev vaid siis, kui see on väike. Sellisel juhul on ta maitseomaduselt ok. Aga 60 kilogrammi suuri ülekasvanud kukekaid…müügiks?» küsib üks seenehuviline. Teinegi lisab: «Mine metsa!»