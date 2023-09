FOTO ⟩ Ita Everi hauakivile on märgitud vale sünniaasta. Alfred Baskin: ma ei teadnud sellest

9. augusti hommikul lahkus meie seast 92 aasta vanusena armastatud näitleja Ita Ever. 29. augustil toimus ärasaatmine ning Ever sängitati Metsakalmistule, oma poja Roman Baskini kõrvale.

Everi hauale sai mõni päev tagasi paika ka hauakivi, millest näitlejanna Pille Pürg postitas laupäeval Facebooki foto.

Hauakivil on märgata aga kahetsusväärset viga: kui Ever sündis 1. aprillil 1931. aastal, siis hauakivile on märgitud tema sünniaastaks 1937.

Ka fotopostituse kommentaariumis juhivad avaliku elu tegelased tähelepanu veale. «Sünniaasta...» kommenteerib Indrek Tarand.

«Seal on äpardus juhtunud jah, loodetavasti parandatakse see ära,» kommenteerib foto postitanud Pille Pürg ja lisab, et tema ise fotot ei teinud, vaid see saadeti talle.

Foto: Kuvatõmmis Facebookist

Ita Everi lapselapsele Alfred Baskinile tuleb uudis valest sünnikuupäevast üllatusena. «Hea, et te teada andsite, ma ei olnud kusjuures teadlik sellest.»

Baskin ütleb, et hauakivi paigaldati 29. augustil. «Matusebüroo poolt on mingi viga tulnud sisse... aitäh, et teada andsite, siis saame sellega tegeleda,» ütleb Baskin.