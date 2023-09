«Kleit igalt poolt hargneb.» Disainer Roberta Einer: nii suurte koguste tootmisel on tavaline, et praake ette satub

Roberta Eineri disainitud rõivaid leiab maailmakuulsate kaubamajade müügilettidelt. «Tooted läbivad väga range kvaliteedikontrolli, mida suur enamus brände ei suuda läbida,» ütleb Einer ja tõdeb, et suurte koguste tootmisega kaasneb paratamatult ka see, et osa toodetest on praak. Kaks eestlannat jagavad Elu24 toimetusega oma kogemust seoses Eineri toodetega.