KAHEPALGELISUSE ÕPIKUNÄIDE ⟩ Veebis levib video Kaja Kallase väidetest Venemaaga äritsemise teemal

Kaja Kallase ja tema abikaasa ümber lahvatanud skandaal meenutab vanade roomlaste ütlust: mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale ehk mis on lubatud kõrgemal seisvale isikule, pole lubatud igaühele.

Hiljuti tuli avalikuks, et logistikafirma Stark Logistics, mis oli osaliselt Kaja Kallase abikaasa Arvo Halliku nimel, on teinud Eesti ettevõtte Metaprint jaoks tellimusvedusid Venemaale. See avalikkust šokeerinud tõsiasi on pannud paljusid kahtlema Kallase välja öeldud väidete tõesuses.

Kaja Kallas koos abikaasaga. Foto: Marko Saarm

Kaja Kallas on olnud alates sõja algusest kõige häälekam Venemaal äriajamise vastane. «Meie ettevõtted ei peaks Venemaal tegutsema seni, kuni sõda käib,» on Kaja Kallas arvukalt kordi öelnud nii kohalikus kui välismeedias. «Majanduslikud sanktsioonid on hädavajalikud.»

«Sõjas ongi kõik must-valge ja selgelt peab valima poole. Enamikul ettevõtjatel, ürituste korraldajatel, omavalitsustel on see moraalne või eetiline kompass ka paigas,» on Kallas öelnud. «Kõige lihtsam on transiit lihtsalt ära keelata. Igasugune transiit Venemaaga kaob ära,» ütles Kaja Kallas Valitsuse pressikonverentsil 18. mail 2023.

«Igasugustest Venemaa äridest tuleb loobuda ja tuleb otsida uusi ärimudeleid,» ütles Kallas 21. aprillil 2022 toimunud pressikonverentsil. Veelgi varasemast ajast, 7. detsembrist 2022 pärineb Kaja Kallaselt järgmine ütlus: «Me oleme selge suunise andnud, et ei tohi olla mitte mingisugust tegevust Venemaa ettevõtetega.»

Allolev video, mille on veebi üles pannud Targo Pärnamets, annab ülevaate Kaja Kallase ütlustest Venemaa suunal ning lahvatanud skandaalist:

Kõnealune video on Facebookis kogunud 77 000 vaatamist ning arvukalt kommentaare. «Iga rahvas väärib oma kurnajaid, öeldi vanasti! Ise valisite, kes otse, kes vaikimisi? Siiani 2/3 ei tee asjagi, et neid see häirib,» ütleb kommentaari jätnud Eha.