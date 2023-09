KOOLI JUURES PARKIMISE EEST TRAHV? ⟩ Aktuselt naasnud lapsevanemad leidsid kojamehe vahelt halva üllatuse

Samal ajal kui vanemad 1. septembri hommikul Tartu Karlova koolis aktusel viibisid, kirjutasid linnavalitsuse ametnikud kooli juurde parkinud autodele trahve välja. Nii leidsidki vanemad pärast meeleolukat aktust autode juurde tagasi tulles kojamehe vahelt trahvikviitungi. «Teeb kurvaks, et esimesel koolipäeval trahve tehakse,» ütles üks ema. Teine autodereast parasjagu möödunud naine lisas lohutuseks, et kõik siin reas parkinud autod said trahvi. «Kui oli torm, siis lubati autosid igal pool tasuta parkida ja nüüd 1. septembril ei saa siis lubada,» imestab lapsevanem, kes samuti trahvi sai ning kiirustas parasjagu koos pojaga järgmisele aktusele. «Siin on nii palju ruumi. Autode parkimine tee ääres ei sega ju kedagi. Miks siin üldse parkimine keelatud on?» imestab ta.

Tõepoolest on kõnealuse teelõigu juures Salme tänaval parkimist keelav liiklusmärk ning lubatud on vaid peatumine. Aktusele kiirustavatel lapsevanematel oli aga lootus, et 1. septembril ikka trahvi ei tehta, sest kõik ju saavad aru, et on aktused ning ka lähitänavad on täis pargitud. «Kuhu siis auto jätta? Kõik ei saa tulla jalgsi aktusele, kui elukoht on kaugemal,» ütleb üks ema.