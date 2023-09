TERE, KOOL! ⟩ Eesti staarid jagavad tarkusepäeva puhul armsaid klõpse ja fotomeenutusi

«Suvi on läbi, imeilusat uut kooliaastat meile, sipsikud,» soovib ka taas koolipinki istuv seltskonnastaar Brigitte Susanne Hunt. «Tean, et kuskil jookseb eraelu, avaliku huvi ja niisama uudishimu piir. Kuskilt jookseb piir, millisel hetkel lõppeb kriitika ja algab vaimne vägivald. Kuskilt jookseb ärieetika ja seaduserikkumine. Tahan välja selgitada, kus see piir juriidiliselt asub,» nentis Hunt, avalikustades, et alustab sügisest juuraõpinguid.