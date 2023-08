KAKS TUNDI OOTAMIST ⟩ Autojuhid jooksid odavate kütusehindade tõttu tormi

Cirkle K langetas neljapäeval ajavahemikus 14-17 kõikide mootorikütuste postihinda 15 sendi võrra ning soodustustele lisandus veel ka tavapärane EXTRA-kaardi soodustus. «Tundub uskumatu? Aga see ei ole veel kõik! Kui tangid 31.08.2023 või registreerid samal päeval end EXTRA lojaalsuskliendiks, on meil Sulle veel üks üllatus varuks, mille saad 05.09.2023,» teatas tanklakett oma kodulehel.

«Põhimõtteliselt kaks tundi ootamist, et saada täispaagi pealt 10 eurot soodustust. Ma ei tea, kas see mõistlik on,» kommenteeris Tartu tankla järjekorda pealt näinud naine.

«Algamas on uus kooliaasta ning paljudele peredele toob see lisaks rõõmule kooliminekust kaasa suuremaid kulutusi. Soovime, et pered saaksid keskenduda kooliks valmistumisele ning et tarkusepäev oleks igale lapseke täis elevust ja uudishimu. Loodame, et Circle K tänane pakkumine leevendab pisut koolitee algusega seotud kulutusi ning aitab peredel sujuvalt sügisesse elurütmi sisse elada,» sõnas Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik.