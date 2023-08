FOTOD ⟩ Narva uues Lidli kaupluses joosti odavale suhkrule tormi

«Kas see oli tasuta või miks?» imestatakse fotode juures, kus külastajad alustega suhkrut koju veavad. «Mida nad teevad selle alusetäie suhkruga?»

«Nagu postituses on mainitud, avas Lidl 31. augustil oma teise poe Narvas Pähklimäe linnaosas aadressil Kangelaste prospekt 37a,» kommenteeris supermarketiketi Lidl pressiesindaja Katrin Seppel , nentides, et avamise puhul tehti klientidele mitmeid ahvatlevaid pakkumisi, suhkru allahindlus nende hulgas.

Kui palju suhkrut avamispäeval müüdi, ei soostunud Seppel avaldama, küll aga tunnistas ta, et tänaseks on soodushinnaga suhkur otsas. «Huvilised on oodatud uude Lidli poodi jälle homme alates kell 8.00!» lisas ta.